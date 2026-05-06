    Region
    • 06 may, 2026
    • 11:35
    Mövlud Çavuşoğlunun qardaşı güllələnib, reanimasiyadadır

    Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri, millət vəkili Mövlud Çavuşoğlunun qardaşı Aydın Çavuşoğluya silahlı hücum olub.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, iş adamı Aydın Çavuşoğlu dünən axşam saatlarında ofisində güllələnib.

    Məlumata görə, o, əməliyyat olunub, hazırda reanimasiyadadır. Vəziyyəti ağır olaraq qalır.

    В Турции совершено покушение на брата Мевлюта Чавушоглу

