    В Турции совершено покушение на брата Мевлюта Чавушоглу

    В Турции совершено вооруженное нападение на брата экс-министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу - предпринимателя Айдына Чавушоглу.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, покушение совершено минувшей ночью в офисе Айдына Чавушоглу в Аланье.

    По имеющейся информации, после нападения 52-летнего предпринимателя доставили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

    Полиция пока не обнародовала официальную информацию об инциденте, в частности о личности и возможных мотивах нападавшего.

    Отметим, Мевлют Чавушоглу в настоящее время возглавляет делегацию парламента Турции в НАТО.

    Mövlud Çavuşoğlunun qardaşı güllələnib, reanimasiyadadır

