В Турции совершено покушение на брата Мевлюта Чавушоглу
В регионе
- 06 мая, 2026
- 11:38
В Турции совершено вооруженное нападение на брата экс-министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу - предпринимателя Айдына Чавушоглу.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, покушение совершено минувшей ночью в офисе Айдына Чавушоглу в Аланье.
По имеющейся информации, после нападения 52-летнего предпринимателя доставили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.
Полиция пока не обнародовала официальную информацию об инциденте, в частности о личности и возможных мотивах нападавшего.
Отметим, Мевлют Чавушоглу в настоящее время возглавляет делегацию парламента Турции в НАТО.
