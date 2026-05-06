В Турции совершено покушение на брата Мевлюта Чавушоглу

В Турции совершено вооруженное нападение на брата экс-министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу - предпринимателя Айдына Чавушоглу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, покушение совершено минувшей ночью в офисе Айдына Чавушоглу в Аланье.

По имеющейся информации, после нападения 52-летнего предпринимателя доставили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

Полиция пока не обнародовала официальную информацию об инциденте, в частности о личности и возможных мотивах нападавшего.

Отметим, Мевлют Чавушоглу в настоящее время возглавляет делегацию парламента Турции в НАТО.