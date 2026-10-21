Места памяти Западного Азербайджана: История села Алмалуг

Проект "Памятные места Западного Азербайджана" посвятил новый выпуск истории азербайджанского села Алмалуг в Армении, где до конца 1980-х годов жили азербайджанцы.

Как сообщает Report, статья опубликована в Perished civilization.

Село находилось в Зангезуре, где исторически жили предки азербайджанцев и западная часть которого была передана Армении большевиками. В царский период село носило названия Алмалыг, Алмалуг, Алмалух, а в советский – Алмалуг.

Название села фиксируется в источниках Российской империи второй половины XIX века. В царский период село входило в состав Зангезурского уезда Елисаветпольской губернии.

Согласно статистическим данным того времени, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

В источнике 1886 года Алмалуг указан как зимовник тюркского племени сараллы, представители которого проживали преимущественно в Зангезурском уезде. В нем отмечается, что в селе проживал 51 человек, все – предки азербайджанцев. В 1914 году в селе проживало 465 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

В 1918-1920 годах самостоятельные армянские вооруженные отряды и войска Первой Армянской Республики проводили этнические чистки тюркского населения в Елисаветпольской губернии, в том числе в Зангезуре. Этнические чистки проводились и в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Карабахе и Нахчыване. Согласно архивным документам, уже в 1917 году село Алмалуг было разорено армянскими боевиками. Последствия этнических чисток нашли отражение в статистических сведениях за 1919 и 1922 годы, в которых село Алмалуг значится как разрушенное.

В середине 1920-х годов азербайджанское население начало возвращаться в село. В советский период село входило в состав Кафанского района, образованного в 1930 году. По данным армянских источников, до конца 1940-х годов на территории села жили азербайджанцы.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.

"Памятные места Западного Азербайджана" – важное научное исследование. В ходе полевых исследований, проведенных в 2021–2024 годах, на территории современной Армении были собраны фото- и видеоматериалы о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. Систематизирована информация об истории этих населенных пунктов, их населении и сохранившихся объектах тюркского культурно-исторического наследия - кладбищах, пирах, мечетях и других памятниках.