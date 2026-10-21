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    Минфин Сербии: Заключен договор о продаже российской доли в NIS венгерской MOL

    Финансы
    • 21 октября, 2026
    • 11:55
    Минфин Сербии: Заключен договор о продаже российской доли в NIS венгерской MOL

    Подписан договор о продаже контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под санкциями США, "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой MOL.

    Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg Adria заявил первый вице-премьер Сербии и министр финансов Синиша Мали.

    По его словам, теперь требуется его согласование сербскими и боснийскими антимонопольными органами.

    "Договор между российской стороной, крупнейшим акционером и венгерским MOL достигнут. Договор подписан. Мы заключили соглашение акционеров с венгерской стороной. Осталось получить согласие антимонопольных комиссий", - отметил он.

    Речь идет о продаже контрольного пакета в 56,15%, которая принадлежит российской стороне. Эту продажу в итоге должны также одобрить власти США.

    Синиша Мали Продажа доли Венгерская нефтегазовая компания MOL Group Компания NIS
    Serbiya Maliyyə Nazirliyi: Rusiyanın NIS-dəki payı Macarıstanın MOL şirkətinə satılacaq
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