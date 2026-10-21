Минфин Сербии: Заключен договор о продаже российской доли в NIS венгерской MOL

Подписан договор о продаже контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под санкциями США, "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой MOL.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg Adria заявил первый вице-премьер Сербии и министр финансов Синиша Мали.

По его словам, теперь требуется его согласование сербскими и боснийскими антимонопольными органами.

"Договор между российской стороной, крупнейшим акционером и венгерским MOL достигнут. Договор подписан. Мы заключили соглашение акционеров с венгерской стороной. Осталось получить согласие антимонопольных комиссий", - отметил он.

Речь идет о продаже контрольного пакета в 56,15%, которая принадлежит российской стороне. Эту продажу в итоге должны также одобрить власти США.