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    Лихачев и Гросси обсудят в Анталье ситуацию на ЗАЭС

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 12:09
    Лихачев и Гросси обсудят в Анталье ситуацию на ЗАЭС

    Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в десятых числах ноября в Анталье, в ходе которых обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    "У нас запланирована встреча с Гросси, думаю, что она состоится в десятых числах ноября. Город Анталья", - сказал он.

    Агентство отмечает, что переговоры пройдут "на полях ежегодного международного мероприятия".

    "Мы продолжаем призывать дать четкую, адресную реакцию на удары по социальной инфраструктуре Энергодара. Очень надеемся, что Гросси примет в этом участие", - подчеркнул он.

    Лихачев добавил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС станет первым вопросом, который стороны обсудят как в широком, так и в более узком формате.

    Отметим, что с 9 по 20 ноября в Анталье пройдет ежегодное Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Рафаэль Гросси Алексей Лихачев Атомная электростанция (АЭС) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) COP31
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