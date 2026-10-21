Лихачев и Гросси обсудят в Анталье ситуацию на ЗАЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в десятых числах ноября в Анталье, в ходе которых обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

"У нас запланирована встреча с Гросси, думаю, что она состоится в десятых числах ноября. Город Анталья", - сказал он.

Агентство отмечает, что переговоры пройдут "на полях ежегодного международного мероприятия".

"Мы продолжаем призывать дать четкую, адресную реакцию на удары по социальной инфраструктуре Энергодара. Очень надеемся, что Гросси примет в этом участие", - подчеркнул он.

Лихачев добавил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС станет первым вопросом, который стороны обсудят как в широком, так и в более узком формате.

Отметим, что с 9 по 20 ноября в Анталье пройдет ежегодное Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).