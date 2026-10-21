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    Lixaçov və Qrossi Antalyada Zaporojye AES-in vəziyyətini müzakirə edəcək

    Energetika
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:29
    Lixaçov və Qrossi Antalyada Zaporojye AES-in vəziyyətini müzakirə edəcək

    "Rosatom"un rəhbəri Aleksey Lixaçov və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi noyabrın əvvələrində Antalyada danışıqlar aparacaq və Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası (AES) ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.

    "Qrossi ilə görüşümüz noyabrın əvvələrinə Antalya şəhərində planlaşdırılıb", - o bildirib.

    Agentlik qeyd edir ki, danışıqlar hər il keçirilən beynəlxalq tədbir çərçivəsində baş tutacaq.

    "Enerqodarda sosial infrastruktura endirilən zərbələrə aydın və konkret reaksiya verilməsi çağırışını davam etdiririk. Ümid edirik ki, Qrossi də bu məsələdə iştirak edəcək", - o vurğulayıb.

    Lixaçov əlavə edib ki, Zaporojye AES ətrafındakı vəziyyət tərəflərin həm geniş, həm də dar formatda müzakirə edəcəkləri ilk məsələ olacaq.

    Qeyd edək ki, noyabrın 9-dan 20-dək Antalyada BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflərinin illik Konfransı (COP31) keçiriləcək.

    Rafael Qrossi Aleksey Lixaçov Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası
    Лихачев и Гросси обсудят в Анталье ситуацию на ЗАЭС
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