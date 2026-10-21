В Азербайджане разработают концепцию "Институт семьи – 2040"

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей работает над концепцией "Институт семьи – 2040".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета Бахар Мурадова на форуме "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

По ее словам, проект Концепции семьи Азербайджанской Республики позволит сформировать долгосрочное видение семейной политики с учетом демографических процессов, межпоколенческих отношений и влияния технологического развития. В частности, прогнозируется, что к 2050 году население страны достигнет 11,5 млн человек.

Мурадова назвала программу "Великое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур одним из наиболее вдохновляющих направлений семейной политики.

Она отметила, что в 48 населенных пунктах вернувшиеся семьи уже начали новую жизнь. До конца 2026 года на освобожденных территориях планируется расселить 140 тыс. человек. По словам Мурадовой, каждая семья, обустраивающая жизнь на родных землях, вносит вклад в сохранение национальной памяти и духовных ценностей.