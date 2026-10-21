Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Азербайджане разработают концепцию "Институт семьи – 2040"

    Социальная защита
    • 21 октября, 2026
    • 12:09
    В Азербайджане разработают концепцию Институт семьи – 2040

    Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей работает над концепцией "Институт семьи – 2040".

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета Бахар Мурадова на форуме "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

    По ее словам, проект Концепции семьи Азербайджанской Республики позволит сформировать долгосрочное видение семейной политики с учетом демографических процессов, межпоколенческих отношений и влияния технологического развития. В частности, прогнозируется, что к 2050 году население страны достигнет 11,5 млн человек.

    Мурадова назвала программу "Великое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур одним из наиболее вдохновляющих направлений семейной политики.

    Она отметила, что в 48 населенных пунктах вернувшиеся семьи уже начали новую жизнь. До конца 2026 года на освобожденных территориях планируется расселить 140 тыс. человек. По словам Мурадовой, каждая семья, обустраивающая жизнь на родных землях, вносит вклад в сохранение национальной памяти и духовных ценностей.

    Бахар Мурадова семейные ценности Великое возвращение
    Dövlət Komitəsi "Ailə institutu – 2040" layihəsi üzərində işləyir
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:24
    Эльмин Гасанов: С начала года отменены акты о незаконном выделении 2,5 тыс. га земель
    Внутренняя политика
    12:22
    ЕБРР намерен увеличить объем инвестиций в морской транспорт на маршруте Среднего коридора
    Инфраструктура
    12:20
    Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и Ираном
    В регионе
    12:20
    ЕБРР: Средний коридор обладает потенциалом, выходящим за пределы транспортной отрасли
    Инфраструктура
    12:17
    Совет прессы предупредил о фейковых WhatsApp-аккаунтах от имени известных журналистов
    Внутренняя политика
    12:16
    Самир Мамедов: Скорость интернета в Азербайджане увеличилась в 7 раз
    ИКТ
    12:15
    ЦБА задействует механизмы повышения финустойчивости страховых компаний
    Финансы
    12:15
    Посол: Саудовская Аравия предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию ежегодно
    Наука и образование
    12:10
    В Венгрии задержан бывший глава Центробанка
    Другие страны
    Лента новостей