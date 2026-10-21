Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Три представителя Азербайджана с победы стартовали на ЧМ по боксу U-19

    Индивидуальные
    • 21 октября, 2026
    • 11:44
    Три представителя Азербайджана с победы стартовали на ЧМ по боксу U-19

    Три представителя Азербайджана одержали победы на старте чемпионате мира по боксу U-19 в Будве (Черногория).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана.

    В пятый день соревнований Гюляр Гусейнова (51 кг) в 1/16 финала победила украинку Диану Дудин со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). Следующий бой она проведет против сербки Наташи Лукич.

    Шахин Асланов (65 кг) начал чемпионат мира с победы над Эмиром Шерифовичем (Босния и Герцеговина) со счетом 5:0. В 1/8 финала Асланов встретится с Робертом-Йолтом Бузасом (Румыния).

    Ренат Гияслы (80 кг) досрочно завершил свой бой в 1/16 финала, одолев Даниила Панина (Эстония) в третьем раунде. Очередным соперником боксера станет Тиберио Нокаделло (Италия).

    Следующие три поединка состоятся 22 октября.

    Чемпионат мира завершится 27 октября.

    Три представителя Азербайджана с победы стартовали на ЧМ по боксу U-19
    Три представителя Азербайджана с победы стартовали на ЧМ по боксу U-19
    Три представителя Азербайджана с победы стартовали на ЧМ по боксу U-19

    Чемпионат мира по боксу Федерация бокса Азербайджана
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    Boks üzrə U-19 dünya çempionatı: Azərbaycanın üç təmsilçisi qələbə qazanıb
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