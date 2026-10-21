Boks üzrə U-19 dünya çempionatı: Azərbaycanın üç təmsilçisi qələbə qazanıb
- 21 oktyabr, 2026
- 11:29
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Azərbaycanın üç təmsilçisi Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən boks üzrə U-19 dünya çempionatında qələbə qazanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Yarışın beşinci günündə Gülər Hüseynova (51 kq) 1/16 finalda Diana Dudinlə (Ukrayna) üz-üzə gəlib. Boksçu hər 3 raundu aktivinə yazıb və 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib. O, növbəti görüşündə Nataşa Lukiçlə (Serbiya) gücünü yoxlayacaq.
Şahin Aslanov (65 kq) da dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb. O, Emir Serifoviçi (Bosniya və Herseqovina) 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) hesabı ilə məğlub edib. Aslanov 1/8 finalda Robert-Jsolt Buzasla (Rumıniya) qarşılaşacaq.
Renat Qiyaslı (80 kq) isə 1/16 final döyüşünü erkən xeyrinə bitirib. O, Daniil Paninə (Estoniya) üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib. Boksçu növbəti sınağında Tiberio Nokadello (İtaliya) ilə mübarizə aparacaq.
Hər 3 döyüş oktyabrın 22-də olacaq.
Qeyd edək ki, dünya çempionatının qalibləri oktyabrın 27-də bəlli olacaq.