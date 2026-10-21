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    Boks üzrə U-19 dünya çempionatı: Azərbaycanın üç təmsilçisi qələbə qazanıb

    Fərdi
    • 21 oktyabr, 2026
    • 11:29
    Boks üzrə U-19 dünya çempionatı: Azərbaycanın üç təmsilçisi qələbə qazanıb

    Azərbaycanın üç təmsilçisi Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən boks üzrə U-19 dünya çempionatında qələbə qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarışın beşinci günündə Gülər Hüseynova (51 kq) 1/16 finalda Diana Dudinlə (Ukrayna) üz-üzə gəlib. Boksçu hər 3 raundu aktivinə yazıb və 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib. O, növbəti görüşündə Nataşa Lukiçlə (Serbiya) gücünü yoxlayacaq.

    Şahin Aslanov (65 kq) da dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb. O, Emir Serifoviçi (Bosniya və Herseqovina) 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) hesabı ilə məğlub edib. Aslanov 1/8 finalda Robert-Jsolt Buzasla (Rumıniya) qarşılaşacaq.

    Renat Qiyaslı (80 kq) isə 1/16 final döyüşünü erkən xeyrinə bitirib. O, Daniil Paninə (Estoniya) üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib. Boksçu növbəti sınağında Tiberio Nokadello (İtaliya) ilə mübarizə aparacaq.

    Hər 3 döyüş oktyabrın 22-də olacaq.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatının qalibləri oktyabrın 27-də bəlli olacaq.

    Boks üzrə U-19 dünya çempionatı: Azərbaycanın üç təmsilçisi qələbə qazanıb
    Boks üzrə U-19 dünya çempionatı: Azərbaycanın üç təmsilçisi qələbə qazanıb
    Boks üzrə U-19 dünya çempionatı: Azərbaycanın üç təmsilçisi qələbə qazanıb

    Gülər Hüseynova Şahin Aslanov Renat Qiyaslı Boks üzrə U-19 dünya çempionatı Azərbaycan Boks Federasiyası
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    Три представителя Азербайджана с победы стартовали на ЧМ по боксу U-19
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