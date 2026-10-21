Черногория с ноября вводит визовый режим для россиян

Черногория официально уведомила Россию о введении виз для российских граждан с 1 ноября.

Как передает Report, об этом заявил посол РФ в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС.

"Черногорская сторона направила нам официальное уведомление о прекращении с 1 ноября действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Черногории об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Черногории от 24 сентября 2008 года. С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена", - отметил он.