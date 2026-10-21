Черногория с ноября вводит визовый режим для россиян
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 12:05
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Черногория официально уведомила Россию о введении виз для российских граждан с 1 ноября.
Как передает Report, об этом заявил посол РФ в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС.
"Черногорская сторона направила нам официальное уведомление о прекращении с 1 ноября действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Черногории об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Черногории от 24 сентября 2008 года. С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена", - отметил он.
Monteneqro noyabrdan Rusiya vətəndaşları üçün viza rejimi tətbiq edir
Montenegro to introduce visa requirements for Russian citizens starting in November
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