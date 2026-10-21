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    Черногория с ноября вводит визовый режим для россиян

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 12:05
    Черногория с ноября вводит визовый режим для россиян

    Черногория официально уведомила Россию о введении виз для российских граждан с 1 ноября.

    Как передает Report, об этом заявил посол РФ в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС.

    "Черногорская сторона направила нам официальное уведомление о прекращении с 1 ноября действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Черногории об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Черногории от 24 сентября 2008 года. С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена", - отметил он.

    Визовый режим Шенгенская зона Черногория Российская Федерация (РФ)
    Monteneqro noyabrdan Rusiya vətəndaşları üçün viza rejimi tətbiq edir
    Montenegro to introduce visa requirements for Russian citizens starting in November
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