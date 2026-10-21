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    Monteneqro noyabrdan Rusiya vətəndaşları üçün viza rejimi tətbiq edir

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:17
    Monteneqro noyabrdan Rusiya vətəndaşları üçün viza rejimi tətbiq edir

    Monteneqro noyabrın 1-dən Rusiya vətəndaşları üçün viza rejimi tətbiq edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Monteneqrodakı səfiri Aleksandr Lukaşik TASS-a müsahibəsində bildirib.

    "Monteneqro tərəfi noyabrın 1-dən Rusiya Federasiyası ilə Monteneqro hökuməti arasında ölkə vətəndaşlarının qarşılıqlı səfərlərinin şərtləri haqqında 24 sentyabr 2008-ci il tarixli sazişin qüvvədən düşməsi barədə bizə rəsmi bildiriş göndərib. Həmin tarixdən etibarən Rusiya vətəndaşlarının Monteneqro ərazisinə girişi üçün Monteneqronun, eləcə də Şengen ölkələri daxil olmaqla bir sıra digər dövlətlərin vizası tələb olunacaq", - o qeyd edib.

    Viza rejimi Monteneqro Rusiya Federasiyası
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    Montenegro to introduce visa requirements for Russian citizens starting in November
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