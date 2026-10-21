В Венгрии задержан бывший глава Центробанка

В Венгрии задержан бывший председатель Центрального банка Дьердь Матольчи по подозрению в экономическом мошенничестве, повлекшем значительный финансовый ущерб, и использовании поддельного документа.

Как передает Report со ссылкой на Telex, об этом сообщил его адвокат Пал Батки.

По данным издания, Матольчи утром доставили в Центральную следственную прокуратуру, где его должны допросить в качестве подозреваемого. Вместе с ним задержаны еще несколько человек.

Расследование касается предполагаемых злоупотреблений при управлении активами центробанка в период руководства Матольчи.

Как отмечает Telex, в марте 2025 года Государственная счетная палата Венгрии выявила потери активов связанного с регулятором фонда на сотни миллиардов форинтов.