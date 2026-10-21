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    В Венгрии задержан бывший глава Центробанка

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 12:10
    В Венгрии задержан бывший глава Центробанка

    В Венгрии задержан бывший председатель Центрального банка Дьердь Матольчи по подозрению в экономическом мошенничестве, повлекшем значительный финансовый ущерб, и использовании поддельного документа.

    Как передает Report со ссылкой на Telex, об этом сообщил его адвокат Пал Батки.

    По данным издания, Матольчи утром доставили в Центральную следственную прокуратуру, где его должны допросить в качестве подозреваемого. Вместе с ним задержаны еще несколько человек.

    Расследование касается предполагаемых злоупотреблений при управлении активами центробанка в период руководства Матольчи.

    Как отмечает Telex, в марте 2025 года Государственная счетная палата Венгрии выявила потери активов связанного с регулятором фонда на сотни миллиардов форинтов.

    Венгрия Мошенничество (аферизм)
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    44 filmi

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