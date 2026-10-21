В Венгрии задержан бывший глава Центробанка
- 21 октября, 2026
- 12:10
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В Венгрии задержан бывший председатель Центрального банка Дьердь Матольчи по подозрению в экономическом мошенничестве, повлекшем значительный финансовый ущерб, и использовании поддельного документа.
Как передает Report со ссылкой на Telex, об этом сообщил его адвокат Пал Батки.
По данным издания, Матольчи утром доставили в Центральную следственную прокуратуру, где его должны допросить в качестве подозреваемого. Вместе с ним задержаны еще несколько человек.
Расследование касается предполагаемых злоупотреблений при управлении активами центробанка в период руководства Матольчи.
Как отмечает Telex, в марте 2025 года Государственная счетная палата Венгрии выявила потери активов связанного с регулятором фонда на сотни миллиардов форинтов.