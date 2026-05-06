Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda müasir suvarma sistemlərinin əhatə dairəsi 300 min hektara çatdırılacaq"
- 06 may, 2026
- 11:46
Hazırda Azərbaycanda suvarılan əkin sahələrinin təqribən 10-14 %-ində, yəni 130 min hektar ərazidə müasir suvarma texnologiyaları istifadə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov bu gün Bakı Ekspo Mərkəzində təşkil edilən "İqlim, iqtisadi və təhlükəsizlik çağırışları kontekstində ərzaq təhlükəsizliyi: Regional perspektivlərin fərqli və oxşar cəhətləri" adlı panel müzakirələri zamanı bildirib.
"2030-cu ilədək bu rəqəmin 300 min hektara çatdırılması nəzərdə tutulur. Suyun ölçülməsi qarşıdakı illərin başlıca prioritetlərindən birinə çevriləcək. İstifadə edilən suyun 70 %-i kənd təsərrüfatı sektoruna sərf olunsa da, bu sahədə faktiki olaraq ölçmə mexanizmi mövcud deyil. Ölçmədiyimiz heç bir şeyi idarə etmək mümkün deyil".
Nazirin açıqlamasına əsasən, mövcud problemin aradan qaldırılması məqsədilə müxtəlif istiqamətlərdə tədbirlər görülür: "Birinci növbədə kiçik, orta və böyük həcmli su anbarlarının inşası reallaşdırılır. İkinci istiqamət isə açıq torpaq kanallarından beton örtüklü və qapalı boru sistemlərinə keçidi nəzərdə tutur. Bu həm su itkilərinin qarşısını alır, həm torpaq resurslarından qənaətlə istifadəyə şərait yaradır, həm də məhsuldarlığı yüksəldir", - deyə o qeyd edib.
M. Məmmədov həmçinin əlavə edib ki, Azərbaycan torpaq konsolidasiyası və resurs idarəetməsi sahəsində Türkiyənin təcrübəsindən də faydalanacaq.