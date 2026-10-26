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    İordaniyada kilsəyə hücumda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2026
    • 08:57
    İordaniyada kilsəyə hücumda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb

    İordaniya təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin cənubunda doqquz nəfərin həlak olması ilə nəticələnən Müqəddəs Georgi kilsəsinə hücumda iştirakda şübhəli bilinən üç nəfəri saxlayıb.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, şübhəlilər oktyabrın 23-də Əl-Kərək əyalətində törədilmiş silahlı hücumla əlaqədar saxlanılıblar.

    İnsident kilsədə anım mərasimi zamanı baş verib. Silahlı şəxslər kilsəyə toplaşanlara atəş açıblar.

    İordaniyanın səhiyyə naziri İbrahim əl-Bəddurun məlumatına görə, hücum nəticəsində doqquz nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb.

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