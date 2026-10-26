İordaniyada kilsəyə hücumda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2026
- 08:57
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İordaniya təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin cənubunda doqquz nəfərin həlak olması ilə nəticələnən Müqəddəs Georgi kilsəsinə hücumda iştirakda şübhəli bilinən üç nəfəri saxlayıb.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, şübhəlilər oktyabrın 23-də Əl-Kərək əyalətində törədilmiş silahlı hücumla əlaqədar saxlanılıblar.
İnsident kilsədə anım mərasimi zamanı baş verib. Silahlı şəxslər kilsəyə toplaşanlara atəş açıblar.
İordaniyanın səhiyyə naziri İbrahim əl-Bəddurun məlumatına görə, hücum nəticəsində doqquz nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb.
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