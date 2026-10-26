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    В Иордании задержали трех подозреваемых в нападении на церковь

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 08:46
    В Иордании задержали трех подозреваемых в нападении на церковь

    Силы безопасности Иордании задержали трех человек по подозрению в причастности к нападению на православную церковь Святого Георгия на юге страны, в результате которого погибли девять человек.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, подозреваемые были задержаны в связи с вооруженным нападением, совершенным 23 октября в провинции Эль-Карак.

    Инцидент произошел в деревне Хаммуд во время поминальной службы в церкви. Вооруженные нападавшие открыли огонь по собравшимся.

    По данным министра здравоохранения Иордании Ибрагима аль-Бадура, жертвами нападения стали девять человек, еще десятки получили ранения.

    Терроризм Иордания Задержание подозреваемых
    İordaniyada kilsəyə hücumda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb
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