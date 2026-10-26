В Иордании задержали трех подозреваемых в нападении на церковь
Другие страны
- 26 октября, 2026
- 08:46
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Силы безопасности Иордании задержали трех человек по подозрению в причастности к нападению на православную церковь Святого Георгия на юге страны, в результате которого погибли девять человек.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, подозреваемые были задержаны в связи с вооруженным нападением, совершенным 23 октября в провинции Эль-Карак.
Инцидент произошел в деревне Хаммуд во время поминальной службы в церкви. Вооруженные нападавшие открыли огонь по собравшимся.
По данным министра здравоохранения Иордании Ибрагима аль-Бадура, жертвами нападения стали девять человек, еще десятки получили ранения.
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