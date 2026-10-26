В Иордании задержали трех подозреваемых в нападении на церковь

Силы безопасности Иордании задержали трех человек по подозрению в причастности к нападению на православную церковь Святого Георгия на юге страны, в результате которого погибли девять человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, подозреваемые были задержаны в связи с вооруженным нападением, совершенным 23 октября в провинции Эль-Карак.

Инцидент произошел в деревне Хаммуд во время поминальной службы в церкви. Вооруженные нападавшие открыли огонь по собравшимся.

По данным министра здравоохранения Иордании Ибрагима аль-Бадура, жертвами нападения стали девять человек, еще десятки получили ранения.