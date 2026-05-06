Мамедов: В Азербайджане площадь применения современных ирригационных технологий расширится до 300 тыс. гектаров

В Азербайджане к 2030 году планируется расширить площадь применения современных ирригационных технологий со 130 тыс. до 300 тыс. гектаров.

Как сообщает Report об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на панельной дискуссии в Бакинском Экспо-центре.

По его словам, в настоящее время современные ирригационные технологии используются примерно на 10-14% орошаемых пахотных земель страны, что составляет около 130 тыс. га.

"К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 300 тыс. га", - сказал министр.

Он добавил, что учет водопотребления станет одним из главных приоритетов в ближайшие годы: "Хотя 70% используемой воды расходуется на сельское хозяйство, в этой области практически отсутствует механизм измерения. Невозможно управлять тем, что мы не измеряем".

Министр отметил, что для решения существующей проблемы принимаются меры в различных направлениях: "В первую очередь, осуществляется строительство малых, средних и крупных водохранилищ. Второе направление предполагает переход от открытых грунтовых каналов к системам с бетонной облицовкой и закрытыми трубами. Это предотвращает потери воды, создает условия для экономичного использования грунтовых ресурсов и повышает продуктивность".

Мамедов добавил, что Азербайджан также воспользуется опытом Турции в области консолидации грунта и управления ресурсами.