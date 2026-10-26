Yeni Ramana küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq
İnfrastruktur
- 26 oktyabr, 2026
- 09:31
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Bakının Sabunçu rayonu, Yeni Ramana küçəsində təmir işləri aparılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.
Bununla əlaqədar bu gündən etibarən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tam məhdudiyyət tətbiq olunacaq.
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