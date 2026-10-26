Türkiyə kəşfiyyatının rəhbəri İrana səfər edəcək
Region
- 26 oktyabr, 2026
- 08:43
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Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistanın yüksək səviyyəli rəsmilərinin İrana səfəri planlaşdırılır.
"Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibinin müavini Əli Baqeri paylaşıb.
Baqeri həmin rəsmilərin Səudiyyə Ərəbistanının müdafiə naziri Xalid bin Salman, Pakistan ordusunun komandanı Asim Munir və Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri İbrahim Kalın olduğunu qeyd edib.
Baqeri həmin rəsmilərin İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai ilə görüşəcəyini də bildirib. O, səfərin nə zaman reallaşacağı barədə məlumat verməyib.
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