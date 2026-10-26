Глава турецкой разведки посетит Иран

Высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Турции и Пакистана планируют посетить Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

По его словам, речь идет о министре обороны Саудовской Аравии Халиде бен Сальмане, командующем армией Пакистана Асиме Мунире и главе Национальной разведывательной организации Турции Ибрагиме Калыне.

Багери сообщил, что в ходе визита представители трех стран встретятся с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

При этом он не уточнил сроки предстоящего визита.