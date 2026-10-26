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    Глава турецкой разведки посетит Иран

    В регионе
    • 26 октября, 2026
    • 08:55
    Глава турецкой разведки посетит Иран

    Высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Турции и Пакистана планируют посетить Иран.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

    По его словам, речь идет о министре обороны Саудовской Аравии Халиде бен Сальмане, командующем армией Пакистана Асиме Мунире и главе Национальной разведывательной организации Турции Ибрагиме Калыне.

    Багери сообщил, что в ходе визита представители трех стран встретятся с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    При этом он не уточнил сроки предстоящего визита.

    Али Багери Эскалация на Ближнем Востоке Саудовская Аравия Турция Пакистан
    Türkiyə kəşfiyyatının rəhbəri İrana səfər edəcək
    Turkish intelligence chief to visit Iran
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