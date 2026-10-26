Глава турецкой разведки посетит Иран
В регионе
- 26 октября, 2026
- 08:55
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Высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Турции и Пакистана планируют посетить Иран.
Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.
По его словам, речь идет о министре обороны Саудовской Аравии Халиде бен Сальмане, командующем армией Пакистана Асиме Мунире и главе Национальной разведывательной организации Турции Ибрагиме Калыне.
Багери сообщил, что в ходе визита представители трех стран встретятся с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.
При этом он не уточнил сроки предстоящего визита.
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