ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəli gəmiyə zərbə endirib, ölənlər var
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 05:59
ABŞ hərbçiləri Sakit Okeanın şərqində narkotik qaçaqmalçılığı üçün istifadə edilən gəmiyə zərbə endirib.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Silahlı Qüvvələrin Cənub Komandanlığı bu barədə "X" sosial şəbəkəsində xəbər verib.
"Kəşfiyyat gəminin Sakit Okeanın şərqində məlum narkotik qaçaqmalçılığı marşrutları boyunca hərəkət etdiyini və narkotik qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunduğunu təsdiqləyib", - məlumatda deyilir.
Məlumata görə, zərbə nəticəsində üç nəfər həlak olub. ABŞ hərbçilərindən heç biri xəsarət almayıb.
Pentaqon katibi Pit Heqset 2025-ci ilin noyabr ayında narkotik əleyhinə "Cənubi nizə" əməliyyatının başladığını elan edib.
Son xəbərlər
08:39
Kubanın XİN rəhbəri ABŞ-ni neft təchizatçılarına təzyiq göstərməkdə təqsirləndiribDigər ölkələr
08:21
Foto
Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:16
"Politico": Fransada Mulenin Mərkəzi Bankın sədri təyinatı tənqid olunurDigər ölkələr
07:55
Foto
Tramp ICE İmmiqrasiya Mühafizəsinin adının NICE olmasını təklif edibDigər ölkələr
07:33
ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblarDigər ölkələr
07:02
Bu gündən uşaqların I sinfə qəbulu başlayırElm və təhsil
06:37
Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alırDigər ölkələr
06:19
Vuçiç: Məmurlardan şikayətlər almaq üçün portal yaradacağamDigər ölkələr
05:59