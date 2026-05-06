Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

    • 06 мая, 2026
    • 05:25
    США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

    Американские военные нанесли удар по судну, которое использовалось для наркотрафика в восточной части Тихого океана.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

    "Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации.

    По данным ведомства, в результате удара погибли три человека. Американские военнослужащие не пострадали.

    Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear ("Южное копье") по борьбе с наркокартелями в ноябре 2025 года.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Пит Хегсет
    ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəli gəmiyə zərbə endirib, ölənlər var

