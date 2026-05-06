США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

Американские военные нанесли удар по судну, которое использовалось для наркотрафика в восточной части Тихого океана.

Как передает Report, об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации.

По данным ведомства, в результате удара погибли три человека. Американские военнослужащие не пострадали.

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear ("Южное копье") по борьбе с наркокартелями в ноябре 2025 года.