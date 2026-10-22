Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    МВФ: Азербайджан в 2026 году продолжит проведение политики консолидации

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:06
    МВФ: Азербайджан в 2026 году продолжит проведение политики консолидации

    Азербайджан и Казахстан в 2026 году продолжат проведение политики консолидации.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

    Новость дополняется

    Международный валютный фонд (МВФ)
    IMF: Azərbaycan 2026-cı ildə konsolidasiya siyasətinin icrasını davam etdirəcək
    IMF: Azerbaijan to continue consolidation policy in 2026
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    10:26
    Видео
    Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю
    Футбол
    10:26
    МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнер
    Внешняя политика
    10:26
    В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию
    Финансы
    10:24
    В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября
    Другие страны
    10:20
    ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансам
    Финансы
    10:10
    Турпоток в Азербайджан сократился на 6%
    Туризм
    10:08
    МВФ: Рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%
    Финансы
    10:08
    Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожала
    Энергетика
    10:06
    МВФ: Азербайджан в 2026 году продолжит проведение политики консолидации
    Финансы
    Лента новостей