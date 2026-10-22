МВФ: Азербайджан в 2026 году продолжит проведение политики консолидации
Финансы
- 22 октября, 2026
- 10:06
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Азербайджан и Казахстан в 2026 году продолжат проведение политики консолидации.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).
Новость дополняется
IMF: Azərbaycan 2026-cı ildə konsolidasiya siyasətinin icrasını davam etdirəcək
IMF: Azerbaijan to continue consolidation policy in 2026
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