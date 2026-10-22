МВФ ожидает более быстрое укрепление внешних позиций Азербайджана в 2026 году

Внешние позиции Азербайджана в этом году покажут более выраженную положительную динамику на фоне благоприятной ситуации на сырьевых рынках и сбалансированной макроэкономической политики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

Как следует из материалов МВФ, внешние позиции Азербайджана и Казахстана в рамках региона Кавказа и Центральной Азии (КЦА) в 2026 году продемонстрируют более интенсивное укрепление по сравнению с апрельскими прогнозами. Ключевым фактором станут возросшие поступления от экспорта нефти. Вместе с тем начиная с 2027 года ожидается их ослабление на фоне падения цен на энергоресурсы. Одновременно МВФ указывает, что нарушения в торговых потоках через территорию Ирана и России вынудили участников рынка прибегнуть к перенаправлению маршрутов и реорганизации логистических цепочек. С учетом ограничений на стороне предложения, которые будут сдерживать активность в нефтедобывающем секторе, а также менее стимулирующей бюджетной политики, оценки роста ВВП для Азербайджана, Казахстана и Туркменистана на 2026 год были незначительно скорректированы в сторону снижения.

Ранее фонд констатировал замедление экономического роста в Азербайджане и Казахстане. В части ценовой динамики, уровень инфляции в Азербайджане сохранился на относительно устойчивых отметках, что отражает снижение давления со стороны внутреннего потребительского спроса. Среди нефтеэкспортирующих государств региона также отмечено улучшение показателей торгового баланса.