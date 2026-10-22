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    МВФ ожидает более быстрое укрепление внешних позиций Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:02
    МВФ ожидает более быстрое укрепление внешних позиций Азербайджана в 2026 году

    Внешние позиции Азербайджана в этом году покажут более выраженную положительную динамику на фоне благоприятной ситуации на сырьевых рынках и сбалансированной макроэкономической политики.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

    Как следует из материалов МВФ, внешние позиции Азербайджана и Казахстана в рамках региона Кавказа и Центральной Азии (КЦА) в 2026 году продемонстрируют более интенсивное укрепление по сравнению с апрельскими прогнозами. Ключевым фактором станут возросшие поступления от экспорта нефти. Вместе с тем начиная с 2027 года ожидается их ослабление на фоне падения цен на энергоресурсы. Одновременно МВФ указывает, что нарушения в торговых потоках через территорию Ирана и России вынудили участников рынка прибегнуть к перенаправлению маршрутов и реорганизации логистических цепочек. С учетом ограничений на стороне предложения, которые будут сдерживать активность в нефтедобывающем секторе, а также менее стимулирующей бюджетной политики, оценки роста ВВП для Азербайджана, Казахстана и Туркменистана на 2026 год были незначительно скорректированы в сторону снижения.

    Ранее фонд констатировал замедление экономического роста в Азербайджане и Казахстане. В части ценовой динамики, уровень инфляции в Азербайджане сохранился на относительно устойчивых отметках, что отражает снижение давления со стороны внутреннего потребительского спроса. Среди нефтеэкспортирующих государств региона также отмечено улучшение показателей торгового баланса.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    IMF bu il Azərbaycanın xarici mövqelərinin yaxşılaşmasının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır
    Azerbaijan's external position to improve dynamically in 2026, IMF says
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