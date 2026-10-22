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    IMF bu il Azərbaycanın xarici mövqelərinin yaxşılaşmasının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 10:07
    IMF bu il Azərbaycanın xarici mövqelərinin yaxşılaşmasının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır

    Azərbaycanın xarici mövqeləri cari ildə xammal bazarlarının əlverişli konyunkturası və düşünülmüş makroiqtisadi siyasət sayəsində daha dinamik yaxşılaşma nümayiş etdirəcək.

    Bu barədə "Report" Beynəlxalq Valyuta Fonduna (IMF) istinadən xəbər verir.

    Xəbər yenilənir

    Makroiqtisadi proqnozlar Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF)
    МВФ ожидает более быстрое укрепление внешних позиций Азербайджана в 2026 году
    Azerbaijan's external position to improve dynamically in 2026, IMF says
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