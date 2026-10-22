IMF bu il Azərbaycanın xarici mövqelərinin yaxşılaşmasının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2026
- 10:07
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Azərbaycanın xarici mövqeləri cari ildə xammal bazarlarının əlverişli konyunkturası və düşünülmüş makroiqtisadi siyasət sayəsində daha dinamik yaxşılaşma nümayiş etdirəcək.
Bu barədə "Report" Beynəlxalq Valyuta Fonduna (IMF) istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənir
МВФ ожидает более быстрое укрепление внешних позиций Азербайджана в 2026 году
Azerbaijan's external position to improve dynamically in 2026, IMF says
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