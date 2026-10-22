МВФ: Рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%
Финансы
- 22 октября, 2026
- 10:08
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Реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в 2031 году прогнозируется на уровне 2,5%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Международного валютного фонда (МВФ).
Новость дополняется
IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatının artımı 2031-ci ildə 2,5 % təşkil edəcək
IMF: Azerbaijan's economic growth to reach 2.5% in 2031
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