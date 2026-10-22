IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatının artımı 2031-ci ildə 2,5 % təşkil edəcək
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2026
- 10:11
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Azərbaycanın 2031-ci ildə ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) real artımı 2,5 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır.
Bu barədə "Report" Beynəlxalq Valyuta Fonduna (IMF) istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənir
МВФ: Рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%
IMF: Azerbaijan's economic growth to reach 2.5% in 2031
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