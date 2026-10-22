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    Сегодня стартуют матчи II тура Лига конференций УЕФА

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 10:00
    Сегодня стартуют матчи II тура Лига конференций УЕФА

    Сегодня стартуют матчи II тура Лиги конференций УЕФА.

    Как сообщает Report, турецкий клуб "Трабзонспор" сыграет дома с шотландской командой "Хартс", голландский "Аякс" примет итальянскую "Аталанту", а французский "Монако" встретится с немецким "Фрайбург".

    Лига конференций УЕФА

    II тур

    22 октября

    18:30. "Кайрат" (Казахстан) - "Панатинаикос" (Греция)

    20:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)

    20:45. "Пафос" (Кипр) - "Рига" (Латвия)

    20:45. "Хетафе" (Испания) – "Лугано" (Швейцария)

    20:45. "Трабзонспор" (Турция) – "Хартс" (Шотландия)

    20:45. "Яблонец" (Чехия) – "Брайтон" (Англия)

    20:45. "Нордшелланд" (Дания) – ЦСКА (Болгария)

    20:45. "Интер Эскальдес" (Андорра) – "Университатя Крайова" (Румыния)

    20:45. "Кауно Жальгирис" (Литва) – "Бранн" (Норвегия)

    20:45. "Иберия" (Грузия) – "Мьельбю" (Швеция)

    23:00. "Брага" (Португалия) – "Гент" (Бельгия)

    23:00. "Аякс" (Нидерланды) – "Аталанта" (Италия)

    23:00. "Монако" (Франция) – "Фрайбург" (Германия)

    23:00. "Митьюлланд (Дания) – "Сент-Трюйден" (Бельгия)

    23:00. "Линкольн" (Гибралтар) – "Твенте" (Нидерланды)

    23:00. "Борац" (Босния и Герцеговина) – КуПС (Финляндия)

    23:00. "Орхус" (Дания) – "Эгнатия" (Албания)

    23:00. "Тун" (Швейцария) – "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

    Лига конференций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ФК Кайрат ФК Трабзонспор ФК Црвена Звезда ФК Панатинаикос ФК Аякс
    UEFA Konfrans Liqası: II turun oyunları bu gün keçiriləcək
    UEFA Conference League: Round 2 matches to be played today
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