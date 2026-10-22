Сегодня стартуют матчи II тура Лига конференций УЕФА

Сегодня стартуют матчи II тура Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, турецкий клуб "Трабзонспор" сыграет дома с шотландской командой "Хартс", голландский "Аякс" примет итальянскую "Аталанту", а французский "Монако" встретится с немецким "Фрайбург".

Лига конференций УЕФА

II тур

22 октября

18:30. "Кайрат" (Казахстан) - "Панатинаикос" (Греция)

20:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)

20:45. "Пафос" (Кипр) - "Рига" (Латвия)

20:45. "Хетафе" (Испания) – "Лугано" (Швейцария)

20:45. "Трабзонспор" (Турция) – "Хартс" (Шотландия)

20:45. "Яблонец" (Чехия) – "Брайтон" (Англия)

20:45. "Нордшелланд" (Дания) – ЦСКА (Болгария)

20:45. "Интер Эскальдес" (Андорра) – "Университатя Крайова" (Румыния)

20:45. "Кауно Жальгирис" (Литва) – "Бранн" (Норвегия)

20:45. "Иберия" (Грузия) – "Мьельбю" (Швеция)

23:00. "Брага" (Португалия) – "Гент" (Бельгия)

23:00. "Аякс" (Нидерланды) – "Аталанта" (Италия)

23:00. "Монако" (Франция) – "Фрайбург" (Германия)

23:00. "Митьюлланд (Дания) – "Сент-Трюйден" (Бельгия)

23:00. "Линкольн" (Гибралтар) – "Твенте" (Нидерланды)

23:00. "Борац" (Босния и Герцеговина) – КуПС (Финляндия)

23:00. "Орхус" (Дания) – "Эгнатия" (Албания)

23:00. "Тун" (Швейцария) – "Хайдук" (Сплит, Хорватия)