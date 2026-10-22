Турпоток в Азербайджан сократился на 6%

В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года из 191 страны прибыли 1 млн 831,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 6% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, больше всего прибывших составили граждане России (27,1%), Турции (19,4%), Ирана (7,7%), Грузии (4,9%) и Казахстана (4,5%).

При этом число прибывших из стран ЕС выросло на 6,1%, стран СНГ - на 4,3%, тогда как из стран Персидского залива снизилось на 32%.

В январе–сентябре 2026 года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, снизилось на 1,8% - до 1 млн 575,3 тыс. человек. Чаще всего они посещали Турцию (44%), Россию (14,6%) и Грузию (13%). 70,4% поездок пришлось на авиарейсы, 27,6% - на железнодорожный и автомобильный транспорт.