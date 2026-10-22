Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Турпоток в Азербайджан сократился на 6%

    Туризм
    • 22 октября, 2026
    • 10:10
    Турпоток в Азербайджан сократился на 6%

    В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года из 191 страны прибыли 1 млн 831,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 6% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, больше всего прибывших составили граждане России (27,1%), Турции (19,4%), Ирана (7,7%), Грузии (4,9%) и Казахстана (4,5%).

    При этом число прибывших из стран ЕС выросло на 6,1%, стран СНГ - на 4,3%, тогда как из стран Персидского залива снизилось на 32%.

    В январе–сентябре 2026 года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, снизилось на 1,8% - до 1 млн 575,3 тыс. человек. Чаще всего они посещали Турцию (44%), Россию (14,6%) и Грузию (13%). 70,4% поездок пришлось на авиарейсы, 27,6% - на железнодорожный и автомобильный транспорт.

    Туризм в Азербайджане Европейский союз (ЕС) Содружество независимых государств (СНГ) Государственный комитет статистики
    Azərbaycana turist axını 6 % azalıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    10:26
    Видео
    Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю
    Футбол
    10:26
    МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнер
    Внешняя политика
    10:26
    В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию
    Финансы
    10:24
    В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября
    Другие страны
    10:20
    ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансам
    Финансы
    10:10
    Турпоток в Азербайджан сократился на 6%
    Туризм
    10:08
    МВФ: Рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%
    Финансы
    10:08
    Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожала
    Энергетика
    10:06
    МВФ: Азербайджан в 2026 году продолжит проведение политики консолидации
    Финансы
    Лента новостей