В Казахстане пресекли попытку незаконного вывоза золотосодержащей руды на $3,4 млн

В области Жетысу (Казахстан) пресекли попытку незаконного вывоза из страны 2,6 тыс. тонн золотосодержащей руды стоимостью 1,5 млрд тенге (почти $3,4 млн).

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, в таможенных документах сырье указывали как "руда и концентраты медные".

В ходе следственно-оперативных мероприятий на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружили более 1 тыс. тонн сырья. Оно было расфасовано в крупногабаритные контейнеры.

Следствие установило директора компании-экспортера, ТОО RedGold Mining, а также других лиц, причастных к организации незаконной схемы.

В отношении двух подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По санкции суда также арестовали денежные средства компании.