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    В Казахстане пресекли попытку незаконного вывоза золотосодержащей руды на $3,4 млн

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 10:04
    В Казахстане пресекли попытку незаконного вывоза золотосодержащей руды на $3,4 млн

    В области Жетысу (Казахстан) пресекли попытку незаконного вывоза из страны 2,6 тыс. тонн золотосодержащей руды стоимостью 1,5 млрд тенге (почти $3,4 млн).

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

    По данным АФМ, в таможенных документах сырье указывали как "руда и концентраты медные".

    В ходе следственно-оперативных мероприятий на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружили более 1 тыс. тонн сырья. Оно было расфасовано в крупногабаритные контейнеры.

    Следствие установило директора компании-экспортера, ТОО RedGold Mining, а также других лиц, причастных к организации незаконной схемы.

    В отношении двух подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По санкции суда также арестовали денежные средства компании.

    Контрабанда Золотой рудник Казахстан
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