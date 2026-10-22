В Пакистане программа топливной поддержки охватила 11,83 млн автовладельцев
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 09:54
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В Пакистане 11,83 млн владельцев транспортных средств зарегистрировались в программе топливной поддержки населения на фоне роста цен на горючее.
Как передает Report со ссылкой на Dawn, такие данные приведены по состоянию на 14 октября.
Программа предусматривает финансовую помощь водителям с низкими доходами, включая владельцев мотоциклов, трехколесного транспорта и малолитражных автомобилей.
Поддержка предоставляется через электронные талоны, которые можно использовать на автозаправочных станциях. Из 27,64 млн выданных талонов граждане использовали более 91%.
Pakistanda yanacaq qiymətlərinin artması fonunda milyonlarla sürücü dəstək proqramına müraciət edib
Pakistan's Fuel Relief Program reaches 11.83M beneficiaries across country
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