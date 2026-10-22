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    В Пакистане программа топливной поддержки охватила 11,83 млн автовладельцев

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 09:54
    В Пакистане программа топливной поддержки охватила 11,83 млн автовладельцев

    В Пакистане 11,83 млн владельцев транспортных средств зарегистрировались в программе топливной поддержки населения на фоне роста цен на горючее.

    Как передает Report со ссылкой на Dawn, такие данные приведены по состоянию на 14 октября.

    Программа предусматривает финансовую помощь водителям с низкими доходами, включая владельцев мотоциклов, трехколесного транспорта и малолитражных автомобилей.

    Поддержка предоставляется через электронные талоны, которые можно использовать на автозаправочных станциях. Из 27,64 млн выданных талонов граждане использовали более 91%.

    Цены на топливо Пакистан
    Pakistanda yanacaq qiymətlərinin artması fonunda milyonlarla sürücü dəstək proqramına müraciət edib
    Pakistan's Fuel Relief Program reaches 11.83M beneficiaries across country
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