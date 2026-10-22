Pakistanda yanacaq qiymətlərinin artması fonunda milyonlarla sürücü dəstək proqramına müraciət edib
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2026
- 10:05
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Pakistanda yanacaq qiymətlərinin artması fonunda 11,83 milyon nəqliyyat vasitəsi sahibi əhaliyə yanacaq dəstəyi proqramında qeydiyyatdan keçib.
"Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, bu məlumatlar oktyabrın 14-nə olan vəziyyətə görə təqdim olunub.
Proqram aşağı gəlirli sürücülərə maaliyyə yardımını nəzərdə tutur.
Dəstək yanacaqdoldurma məntəqələrində istifadə edilə bilən elektron talonlar vasitəsilə göstərilir. Vətəndaşlar verilmiş 27,64 milyon talonun 91 %-dən çoxundan istifadə ediblər.
В Пакистане программа топливной поддержки охватила 11,83 млн автовладельцев
Pakistan's Fuel Relief Program reaches 11.83M beneficiaries across country
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Pakistanda yanacaq qiymətlərinin artması fonunda milyonlarla sürücü dəstək proqramına müraciət edibDigər ölkələr