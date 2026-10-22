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    Pakistanda yanacaq qiymətlərinin artması fonunda milyonlarla sürücü dəstək proqramına müraciət edib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 10:05
    Pakistanda yanacaq qiymətlərinin artması fonunda milyonlarla sürücü dəstək proqramına müraciət edib

    Pakistanda yanacaq qiymətlərinin artması fonunda 11,83 milyon nəqliyyat vasitəsi sahibi əhaliyə yanacaq dəstəyi proqramında qeydiyyatdan keçib.

    "Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, bu məlumatlar oktyabrın 14-nə olan vəziyyətə görə təqdim olunub.

    Proqram aşağı gəlirli sürücülərə maaliyyə yardımını nəzərdə tutur.

    Dəstək yanacaqdoldurma məntəqələrində istifadə edilə bilən elektron talonlar vasitəsilə göstərilir. Vətəndaşlar verilmiş 27,64 milyon talonun 91 %-dən çoxundan istifadə ediblər.

    Yanacaq qiymətləri Pakistan
    В Пакистане программа топливной поддержки охватила 11,83 млн автовладельцев
    Pakistan's Fuel Relief Program reaches 11.83M beneficiaries across country
    44 filmi
    44 filmi

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    Pakistanda yanacaq qiymətlərinin artması fonunda milyonlarla sürücü dəstək proqramına müraciət edib
    Digər ölkələr
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