Tərtər "Gənclər paytaxtı", Masallı isə "İdman paytaxtı" seçilib
Fərdi
- 26 noyabr, 2026
- 21:42
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Gənclər və İdman Nazirliyinin kollegiya iclasında 2028-ci il üçün "Gənclər paytaxtı" və "İdman paytaxtı" müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, səsvermənin nəticələrinə əsasən, Tərtər "Gənclər paytaxtı", Masallı isə "İdman paytaxtı" seçilib.
Qeyd edək ki, bu statuslar çərçivəsində il ərzində müvafiq şəhərlərdə gənclər və idman sahələri üzrə müxtəlif tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur.
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