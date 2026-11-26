Tokayev: "TikTok" insan beynini məhv edən dəhşətli bir şeydir
- 26 noyabr, 2026
- 21:39
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Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev "TikTok" sosial şəbəkəsinin beyin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Tokayev bunu Moskvada "AI Journey 2026" beynəlxalq konfransı çərçivəsində süni intellekt sahəsində çalışan gənc mütəxəssislərlə görüşündə deyib.
"İndi hamı smartfondan istifadə edir, amma nədənsə elə düşünürlər ki, o yalnız zənglər etmək, yazışmaq, bəlkə də, hansısa filmlərə baxmaq üçündür. "TikTok"... O, insan beynini, xüsusən də gənclərin beynini məhv edən qorxunc bir şeydir", - Tokayev bildirib.
Qazaxıstan Prezidenti qeyd edib ki, ölkədə xalq rəqəmsal iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyə çalışırlar. Onun sözlərinə görə, smartfonlardan savadlı istifadə vətəndaşlara hətta ucqar yaşayış məntəqələrində belə internetə çıxış olduğu təqdirdə, pul qazanmaq imkanı verir.
Tokayev vətəndaşların müasir texnologiyalardan istifadə ilə qanuni gəlir əldə etməyə şərait yaradacaq rəqəmsal bacarıqların əhaliyə öyrədilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
"Mən buna xalq rəqəmsal iqtisadiyyatı deyirəm", - Qazaxıstan Prezidenti bildirib.