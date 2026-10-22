В Черногории проходит саммит лидеров Берлинского процесса
Внешняя политика
- 22 октября, 2026
- 10:00
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Сегодня в Милочере (Черногория) проходит саммит лидеров Берлинского процесса, завершающий председательство страны в этой инициативе в текущем году.
Как сообщает балканское бюро Report, в саммите участвуют лидеры стран Западных Балкан, представители государств - членов Евросоюза, в том числе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
За время председательства Черногории в рамках Берлинского процесса состоялось 26 мероприятий, 14 из них - на министерском уровне. Это рекордное число мероприятий за период одного председательства в истории инициативы.
Берлинский процесс направлен на содействие интеграции стран Западных Балкан в ЕС, укрепление регионального сотрудничества и развитие экономических связей.
Monteneqroda Berlin Prosesi Liderlər Sammiti keçirilir
Berlin Process Leaders' Summit underway in Montenegro
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