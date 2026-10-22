В Черногории проходит саммит лидеров Берлинского процесса

Сегодня в Милочере (Черногория) проходит саммит лидеров Берлинского процесса, завершающий председательство страны в этой инициативе в текущем году.

Как сообщает балканское бюро Report, в саммите участвуют лидеры стран Западных Балкан, представители государств - членов Евросоюза, в том числе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

За время председательства Черногории в рамках Берлинского процесса состоялось 26 мероприятий, 14 из них - на министерском уровне. Это рекордное число мероприятий за период одного председательства в истории инициативы.

Берлинский процесс направлен на содействие интеграции стран Западных Балкан в ЕС, укрепление регионального сотрудничества и развитие экономических связей.