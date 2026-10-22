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    Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожала

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 10:08
    Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожала

    Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,02, или 0,02%, достигнув $119,7.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    При этом в турецком порту Джейхан на базисе FOB цена Azeri Light снизилась на $0,1 (0,09%) - до $109,11 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent составила $119,79.

    В госбюджете Азербайджана на текущий год средняя цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

    Самая низкая цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а максимальная - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

    Нефть марки Azeri Light Азербайджанская нефть
    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
    Azeri Light crude rises to 119.7 per barrel
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