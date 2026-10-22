Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожала
Энергетика
- 22 октября, 2026
- 10:08
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Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,02, или 0,02%, достигнув $119,7.
Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.
При этом в турецком порту Джейхан на базисе FOB цена Azeri Light снизилась на $0,1 (0,09%) - до $109,11 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent составила $119,79.
В госбюджете Азербайджана на текущий год средняя цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.
Самая низкая цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а максимальная - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.
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Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожалаЭнергетика