Tramp İranla danışıqlarda şəxsən iştirak etdiyini bildirib
Digər ölkələr
- 05 may, 2026
- 21:17
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqton və Tehran arasındakı danışıqlarda şəxsən iştirak etdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri Ağ Evdə jurnalistlərə deyib.
"İranla bağlı məsələdə xoşuma gəlməyən odur ki, onlar əvvəlcə mənimlə hörmətlə danışırlar, sonra isə televiziyaya çıxıb: "Biz Prezidentlə danışmamışıq", - deyə bəyan edirlər. Amma mən indicə onlarla danışdım. Onlar oyun oynayırlar", - Tramp deyib.
Onun sözlərinə görə, Tehran döyüş əməliyyatlarının dayandırılması üzrə Vaşinqtonla razılığın əldə olunmasında maraqlıdır.
"Bunu deyə bilərəm: İran razılaşma əldə etmək istəyir", - ABŞ Prezidenti vurğulayıb.
Son xəbərlər
03:56
ABŞ BMT TŞ-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik edibDigər ölkələr
03:37
Dubravka Handanoviç: Serbiya NIS-ın külək elektrik stansiyası layihəsi ilə maraqlanırDigər ölkələr
03:20
UKMTO: Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə zərbə endirilibDigər ölkələr
02:43
Foto
Tehranda ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıbRegion
02:21
Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilərDigər ölkələr
01:47
Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edibDigər ölkələr
01:18
ABŞ İrana sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri sanksiyalarla hədələyibDigər ölkələr
00:54
"Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı olubFutbol
00:52