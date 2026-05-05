İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Tramp İranla danışıqlarda şəxsən iştirak etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 05 may, 2026
    • 21:17
    Tramp İranla danışıqlarda şəxsən iştirak etdiyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqton və Tehran arasındakı danışıqlarda şəxsən iştirak etdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri Ağ Evdə jurnalistlərə deyib.

    "İranla bağlı məsələdə xoşuma gəlməyən odur ki, onlar əvvəlcə mənimlə hörmətlə danışırlar, sonra isə televiziyaya çıxıb: "Biz Prezidentlə danışmamışıq", - deyə bəyan edirlər. Amma mən indicə onlarla danışdım. Onlar oyun oynayırlar", - Tramp deyib.

    Onun sözlərinə görə, Tehran döyüş əməliyyatlarının dayandırılması üzrə Vaşinqtonla razılığın əldə olunmasında maraqlıdır.

    "Bunu deyə bilərəm: İran razılaşma əldə etmək istəyir", - ABŞ Prezidenti vurğulayıb.

    ABŞ-İran danışıqları Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Трамп заявил о личном участии в переговорах с Ираном

    Son xəbərlər

    03:56

    ABŞ BMT TŞ-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik edib

    Digər ölkələr
    03:37

    Dubravka Handanoviç: Serbiya NIS-ın külək elektrik stansiyası layihəsi ilə maraqlanır

    Digər ölkələr
    03:20

    UKMTO: Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    02:43
    Foto

    Tehranda ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    02:21

    Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    01:47

    Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    01:18

    ABŞ İrana sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    00:54

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı olub

    Futbol
    00:52

    Səudiyyə Ərəbistanı iyunda Asiya üçün neftin qiymətini endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti