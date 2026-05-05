    Трамп заявил о личном участии в переговорах с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

    "Мне не нравится в случае с Ираном то, что они сначала беседуют со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: "Мы не говорили с президентом". Но я только что говорил с ними. Они играют в игры", - заявил Трамп.

    По его словам, Тегеран заинтересован в достижении договоренности с Вашингтоном по прекращению боевых действий.

    "Могу сказать следующее: Иран хочет заключить сделку", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном
    Tramp İranla danışıqlarda şəxsən iştirak etdiyini bildirib

