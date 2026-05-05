Трамп заявил о личном участии в переговорах с Ираном
Другие страны
- 05 мая, 2026
- 21:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.
Как передает Report, об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
"Мне не нравится в случае с Ираном то, что они сначала беседуют со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: "Мы не говорили с президентом". Но я только что говорил с ними. Они играют в игры", - заявил Трамп.
По его словам, Тегеран заинтересован в достижении договоренности с Вашингтоном по прекращению боевых действий.
"Могу сказать следующее: Иран хочет заключить сделку", - добавил президент США.
Последние новости
04:19
Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоровДругие страны
03:52
Вучич анонсировал запуск портала для жалоб на чиновниковДругие страны
03:24
Два сотрудника школы погибли при нападении на учебное заведение в БразилииДругие страны
02:50
Фото
В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшиеВ регионе
02:45
Армия Израиля заявила об обстреле со стороны "Хезболлах" в Южном ЛиванеДругие страны
02:19
США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливуДругие страны
01:57
UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось ударуДругие страны
01:23
Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГДругие страны
01:00