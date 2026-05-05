Трамп заявил о личном участии в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

"Мне не нравится в случае с Ираном то, что они сначала беседуют со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: "Мы не говорили с президентом". Но я только что говорил с ними. Они играют в игры", - заявил Трамп.

По его словам, Тегеран заинтересован в достижении договоренности с Вашингтоном по прекращению боевых действий.

"Могу сказать следующее: Иран хочет заключить сделку", - добавил президент США.