    Наваф Салам: Ливан стремится к перемирию с Израилем, а не к нормализации связей

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о необходимости переговоров с Израилем, подчеркнув, что речь идет о достижении мира, а не нормализации отношений.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    По его словам, обсуждение возможной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на данном этапе является преждевременным. При этом Салам отметил важность как внешнего диалога с Израилем, так и внутренних переговоров, направленных на расширение полномочий государства.

    Глава ливанского правительства также заявил о намерении пересмотреть и возобновить план по разоружению "Хезболлах".

    Он подчеркнул, что установление режима прекращения огня должно стать основой для любого нового раунда переговоров с Израилем, в том числе в Вашингтоне.

    "Наше минимальное требование - это график вывода израильских войск (с территории Ливана - ред.)", - отметил Салам.

    Комментируя переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана, Салам отметил, что Ливан ведет диалог самостоятельно, однако не исключил связи этих процессов с другими дипломатическими направлениями.

    Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что Ливан сначала должен достичь соглашения по вопросам безопасности и полного прекращения израильских атак на страну, прежде чем организовать встречу лидеров. Отмечается, что меморандум из 14 пунктов между США и Ираном формально должен положить конец конфликту на Ближнем Востоке.

    Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atır

