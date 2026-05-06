Наваф Салам: Ливан стремится к перемирию с Израилем, а не к нормализации связей

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о необходимости переговоров с Израилем, подчеркнув, что речь идет о достижении мира, а не нормализации отношений.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, обсуждение возможной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на данном этапе является преждевременным. При этом Салам отметил важность как внешнего диалога с Израилем, так и внутренних переговоров, направленных на расширение полномочий государства.

Глава ливанского правительства также заявил о намерении пересмотреть и возобновить план по разоружению "Хезболлах".

Он подчеркнул, что установление режима прекращения огня должно стать основой для любого нового раунда переговоров с Израилем, в том числе в Вашингтоне.

"Наше минимальное требование - это график вывода израильских войск (с территории Ливана - ред.)", - отметил Салам.

Комментируя переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана, Салам отметил, что Ливан ведет диалог самостоятельно, однако не исключил связи этих процессов с другими дипломатическими направлениями.

Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что Ливан сначала должен достичь соглашения по вопросам безопасности и полного прекращения израильских атак на страну, прежде чем организовать встречу лидеров. Отмечается, что меморандум из 14 пунктов между США и Ираном формально должен положить конец конфликту на Ближнем Востоке.