Binance: Из-за инцидента с безопасностью общий ущерб составляет около $6,3 млрд
- 30 октября, 2026
- 09:25
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Криптовалютная биржа Binance ожидает, что вывод средств будет восстановлен в течение 48 часов.
Как передает Report, об этом сказано в сообщении торговой площадки.
"Инцидент с безопасностью может быть связан с скомпрометированным ноутбуком инженера DevOps, что позволило злоумышленнику получить доступ к контейнеру сервиса и выполнить несанкционированные транзакции вывода средств. Депозиты остаются не затронутыми и продолжают работать в обычном режиме. Вывод средств приостановлен, пока наша команда не завершит обновление системы безопасности сервиса вывода средств и связанных с ним адресов", - сказано в сообщении.
Там добавили, что инцидент вызван несколькими факторами. Служба безопасности криптобиржи отслеживает полный путь атаки через взломанный компьютер, который может стать отправной точкой инцидента. Подробный отчет с указанием первопричины будет опубликован позднее, добавили в Binance.
Ранее бывший директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что платформа могла быть взломана хакерами. Позже биржа сообщила, что ее потери в результате "инцидента с безопасностью" могли составить $6,3 млрд.