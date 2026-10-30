Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Binance: Из-за инцидента с безопасностью общий ущерб составляет около $6,3 млрд

    Финансы
    • 30 октября, 2026
    • 09:25
    Binance: Из-за инцидента с безопасностью общий ущерб составляет около $6,3 млрд

    Криптовалютная биржа Binance ожидает, что вывод средств будет восстановлен в течение 48 часов.

    Как передает Report, об этом сказано в сообщении торговой площадки.

    "Инцидент с безопасностью может быть связан с скомпрометированным ноутбуком инженера DevOps, что позволило злоумышленнику получить доступ к контейнеру сервиса и выполнить несанкционированные транзакции вывода средств. Депозиты остаются не затронутыми и продолжают работать в обычном режиме. Вывод средств приостановлен, пока наша команда не завершит обновление системы безопасности сервиса вывода средств и связанных с ним адресов", - сказано в сообщении.

    Там добавили, что инцидент вызван несколькими факторами. Служба безопасности криптобиржи отслеживает полный путь атаки через взломанный компьютер, который может стать отправной точкой инцидента. Подробный отчет с указанием первопричины будет опубликован позднее, добавили в Binance.

    Ранее бывший директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что платформа могла быть взломана хакерами. Позже биржа сообщила, что ее потери в результате "инцидента с безопасностью" могли составить $6,3 млрд.

    Криптовалюта Биржа Binance
    "Binance": Təhlükəsizlik insidenti səbəbindən ümumi zərər təxminən 6,3 milyard dollar təşkil edir
    Binance estimates losses at $6.3B following 'security incident'
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    10:28
    На Филиппинах из-за извержения вулкана пепел поднялся на 3 км над кратером
    Другие страны
    10:16
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2026)
    Финансы
    10:14
    Фото
    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели "ASAN xidmət"
    Внешняя политика
    09:55
    В Кыргызстане в аэропорту предотвратили контрабанду 2,8 кг золота
    В регионе
    09:52
    "Большой шлем": Хидаят Гейдаров и еще два дзюдоиста вступают в борьбу
    Индивидуальные
    09:51
    Сегодня определится победитель ЧМ FIFA U-15 в Баку
    Футбол
    09:49
    Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Туран Товуз"
    Футбол
    09:42
    Цена азербайджанской нефти снизилась до $122 за баррель
    Энергетика
    09:39
    Цена на нефть марки Brent выросла на 2,53%
    Энергетика
    Лента новостей