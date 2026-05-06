İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atır

    Digər ölkələr
    • 06 may, 2026
    • 19:59
    Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atır

    Livanın Baş naziri Nəvaf Salam İsraillə danışıqların vacibliyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, söhbət münasibətlərin normallaşmasından deyil, sülhün əldə olunmasından gedir.

    Hazırkı mərhələdə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə mümkün görüşün müzakirə edilməsi tezdir. Bununla belə, Salam həm İsraillə xarici dialoqun, həm də dövlətin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə yönəlmiş daxili danışıqların vacibliyini qeyd edib.

    Livanın hökumət başçısı həmçinin "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi planına yenidən baxmaq və onu bərpa etmək niyyətində olduğunu bildirib.

    O vurğulayıb ki, atəşkəs rejiminin bərqərar olması İsraillə Vaşinqtonda keçiriləcək istənilən yeni danışıqlar raundunun əsası olmalıdır.

    "Minimum tələbimiz İsrail qoşunlarının çıxarılması üçün cədvəldir", - Salam qeyd edib.

    Pakistanın vasitəçiliyi ilə ABŞ və İran arasında aparılan danışıqları şərh edən Salam, Livanın dialoqu müstəqil şəkildə apardığını qeyd edib, lakin bu proseslərin digər diplomatik istiqamətlərlə əlaqəsini istisna etməyib.

    Daha əvvəl Livan Prezidenti Cozef Aun bildirib ki, liderlərin görüşünü təşkil etməzdən öncə Livan ilk növbədə təhlükəsizlik məsələlərinə və ölkəyə qarşı İsrail hücumlarının tamamilə dayandırılmasına dair razılaşma əldə etməlidir. Qeyd olunur ki, Beyrut tərəfindən təklif edilən 14 bəndlik memorandum formal olaraq münaqişəyə son qoymalıdır.

    Nəvaf Salam İsrail-Livan münaqişəsi Benyamin Netanyahu Hizbullah qruplaşması
    Наваф Салам: Ливан стремится к перемирию с Израилем, а не к нормализации связей

    Son xəbərlər

    20:06
    Foto

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Qız boksçulardan ibarət millimiz 17 medalla komanda hesabında birinci olub

    Komanda
    19:59

    Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atır

    Digər ölkələr
    19:46

    IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək

    Maliyyə
    19:29

    İsrail hərbçiləri 2 mindən çox "Hizbullah" yaraqlısını öldürüb

    Digər ölkələr
    19:25

    Tramp Çinə səfərindən əvvəl İranla razılaşmanın bağlanmasını mümkün sayıb

    Digər ölkələr
    19:23
    Foto

    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə ekoloji əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Ekologiya
    19:09

    IsDB: Qarabağ suvarma kanalının maliyyələşdirilməsinə dair sazişin iyunda imzalanması planlaşdırılır

    İnfrastruktur
    18:46

    CNN-in qurucusu Ted Törner vəfat edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti