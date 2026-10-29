SEPAH: Hörmüzdə vurulan ABŞ dronlarının sayı 68-ə çatıb
Region
- 29 oktyabr, 2026
- 19:54
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İslam İnqliabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) məlumatına görə, Hörmüz boğazı və Fars körfəzinin İran sahillərində indiyədək ABŞ-yə məxsus 68 pilotsuz uçuş paratı (PUA) vurlub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinə istinadən ISNA məlumat yayıb.
"SEPAH-ın Hava-Kosmik Qüvvələrinin yeni qabaqcıl hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən məhv edilən iki xüsusi növ ABŞ pilotsuz uçuş aparatının sayı, 54 ədəd MQ-9 və 14 ədəd MQ-1 daxil olmaqla, 68 ədədə çatıb", - SEPAH-dan bildirilib.
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