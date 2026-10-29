Yunanıstanda bərə daşımalarında ciddi fasilələr gözlənilir
- 29 oktyabr, 2026
- 19:58
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Yunanıstanın bir neçə böyük limanında bərə daşımalarında ciddi fasilələr gözlənilir, buna səbəb üç dənizçi həmkarlar ittifaqının tətil keçirməsidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ekathimerini" məlumat yayıb.
Tətil Pirey, Rafina, Lavrio, Patra, İqumenitsa, Elefsina limanlarına və Rio-Antirrio bərə keçidinə təsir edəcək; planlaşdırılmış bərə reyslərinin ləğv ediləcəyi və ya gecikəcəyi gözlənilir.
Həmkarlar ittifaqları kollektiv əmək müqavilələrinin yaxşılaşdırılmasını, əməkhaqqının 12 % artırılmasını, iş vaxtının azaldılmasını və münaqişə zonalarında işləyən heyətlər üçün təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsini tələb edir.
Tətil hərbi texnikanın və şəxsi heyətin hərbi əməliyyat zonalarına daşınması üçün limanlardan istifadəyə qarşı çıxan liman işçilərinin əlaqələndirilmiş beynəlxalq etiraz aksiyaları ilə üst-üstə düşür.