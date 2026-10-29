В Греции ожидаются перебои в работе паромных перевозок из-за забастовки
- 29 октября, 2026
- 19:23
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В нескольких крупных греческих портах в конце недели ожидаются значительные перебои в работе паромных перевозок, так как три профсоюза моряков проведут забастовку.
Как передает Report, об этом сообщает Ekathimerini.
Забастовка затронет порты Пирей, Рафина, Лаврио, Патра, Игуменица, Элефсина и переправу Рио-Антиррио; ожидается, что запланированные рейсы паромов будут отменены или задержаны.
Профсоюзы требуют улучшения коллективных трудовых договоров, повышения заработной платы на 12%, сокращения рабочего времени и усиления мер безопасности для экипажей, работающих в зонах конфликта.
Забастовка совпадает с координированными международными акциями протеста портовых рабочих, выступающих против использования портов для перевозки военной техники и персонала в зоны военных действий.