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    В Греции ожидаются перебои в работе паромных перевозок из-за забастовки

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 19:23
    В Греции ожидаются перебои в работе паромных перевозок из-за забастовки

    В нескольких крупных греческих портах в конце недели ожидаются значительные перебои в работе паромных перевозок, так как три профсоюза моряков проведут забастовку.

    Как передает Report, об этом сообщает Ekathimerini.

    Забастовка затронет порты Пирей, Рафина, Лаврио, Патра, Игуменица, Элефсина и переправу Рио-Антиррио; ожидается, что запланированные рейсы паромов будут отменены или задержаны.

    Профсоюзы требуют улучшения коллективных трудовых договоров, повышения заработной платы на 12%, сокращения рабочего времени и усиления мер безопасности для экипажей, работающих в зонах конфликта.

    Забастовка совпадает с координированными международными акциями протеста портовых рабочих, выступающих против использования портов для перевозки военной техники и персонала в зоны военных действий.

    Массовая забастовка Морские порты Греция
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