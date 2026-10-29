В Греции ожидаются перебои в работе паромных перевозок из-за забастовки

В нескольких крупных греческих портах в конце недели ожидаются значительные перебои в работе паромных перевозок, так как три профсоюза моряков проведут забастовку.

Как передает Report, об этом сообщает Ekathimerini.

Забастовка затронет порты Пирей, Рафина, Лаврио, Патра, Игуменица, Элефсина и переправу Рио-Антиррио; ожидается, что запланированные рейсы паромов будут отменены или задержаны.

Профсоюзы требуют улучшения коллективных трудовых договоров, повышения заработной платы на 12%, сокращения рабочего времени и усиления мер безопасности для экипажей, работающих в зонах конфликта.

Забастовка совпадает с координированными международными акциями протеста портовых рабочих, выступающих против использования портов для перевозки военной техники и персонала в зоны военных действий.