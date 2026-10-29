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    Azərbaycan cüdoçusu Rəşad Yelkiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medala sahib çıxıb

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2026
    • 19:49
    Azərbaycan cüdoçusu Rəşad Yelkiyev Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medala sahib çıxıb

    Azərbaycan cüdoçusu Rəşad Yelkiyev (66 kq) Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Özbəkistanı təmsil edən Dilşodbek Hamroyev ilə qarşılaşan idmançı rəqibinə qalib gələrək fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yüksəlib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl cüdoçularımızdan Könül Əliyeva (48 kq) və Balabəy Ağayev (60 kq) qızıl medal qazanıblar. Ruslan Paşayev (66 kq) isə bürünc medal uğrunda görüşdə uduzaraq beşinci yerlə kifayətlənib.

    Rəşad Yelkiyev Azərbaycan cüdo millisi Böyük Dəbilqə turniri
    Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭ
    Azerbaijan's Rashad Yelkiyev claims judo bronze in Abu Dhabi
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