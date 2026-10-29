Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭ
Индивидуальные
- 29 октября, 2026
- 19:58
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев (66 кг) завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби.
Как сообщает Report, спортсмен, встретившись с представителем Узбекистана Дилшодбеком Хамроевым, одержал победу над соперником и поднялся на третью ступень пьедестала почета.
Отметим, что ранее среди наших дзюдоистов золотые медали завоевали Кёнуль Алиева (48 кг) и Балабей Агаев (60 кг). Руслан Пашаев (66 кг) же, проиграв в поединке за бронзовую медаль, довольствовался пятым местом.
Azərbaycan cüdoçusu Rəşad Yelkiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medala sahib çıxıb
Azerbaijan's Rashad Yelkiyev claims judo bronze in Abu Dhabi
Последние новости
20:08
Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабряДругие страны
19:58
Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭИндивидуальные
19:56
Reuters: Докеры более чем в 100 портах объявят забастовку против поставок оружияДругие страны
19:42
Такаити: Япония начиная с декабря постепенно сократит субсидии на бензинДругие страны
19:32
ВМС Ирана: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на минеВ регионе
19:31
АПБА: Факт пищевого отравления в джейранбатанской школе не подтвердился - Обновлено-2Происшествия
19:23
В Греции ожидаются перебои в работе паромных перевозок из-за забастовкиДругие страны
19:22
Завтра в Сураханском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газаЭнергетика
19:18
Азербайджан и Сомали обсудили сотрудничество в сфере туризмаТуризм