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    Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭ

    Индивидуальные
    • 29 октября, 2026
    • 19:58
    Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭ

    Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев (66 кг) завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби.

    Как сообщает Report, спортсмен, встретившись с представителем Узбекистана Дилшодбеком Хамроевым, одержал победу над соперником и поднялся на третью ступень пьедестала почета.

    Отметим, что ранее среди наших дзюдоистов золотые медали завоевали Кёнуль Алиева (48 кг) и Балабей Агаев (60 кг). Руслан Пашаев (66 кг) же, проиграв в поединке за бронзовую медаль, довольствовался пятым местом.

    Балабей Агаев Кенуль Алиева Большой шлем по дзюдо
    Azərbaycan cüdoçusu Rəşad Yelkiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medala sahib çıxıb
    Azerbaijan's Rashad Yelkiyev claims judo bronze in Abu Dhabi
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