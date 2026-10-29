Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭ

Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев (66 кг) завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби.

Как сообщает Report, спортсмен, встретившись с представителем Узбекистана Дилшодбеком Хамроевым, одержал победу над соперником и поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Отметим, что ранее среди наших дзюдоистов золотые медали завоевали Кёнуль Алиева (48 кг) и Балабей Агаев (60 кг). Руслан Пашаев (66 кг) же, проиграв в поединке за бронзовую медаль, довольствовался пятым местом.