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    IRIB: İran Cey Di Vensin məktubuna cavab verməyib

    Region
    • 29 oktyabr, 2026
    • 19:32
    IRIB: İran Cey Di Vensin məktubuna cavab verməyib

    İran tərəfi Vaşinqtona ünvanladığı 7 şərtin icrasında israr edir və ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin məktubunu cavablandırmayıb.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, Vensin İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezaiyə yazdığı məktub cavabsız qalıb.

    "İran məktubu təhvil alıb, lakin hələlik ona cavab verməyib", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Tehranın təklifinə zidd mövqe qəbuledilməzdir.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vensin Rezaiyə ünvanladığı məktubda İran tərəfinə dərman preparatlarının çatdırılması təklif edilib.

    Donald Tramp Cey Di Vens Möhsün Rezai ABŞ-İran danışıqları
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