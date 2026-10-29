IRIB: İran Cey Di Vensin məktubuna cavab verməyib
Region
- 29 oktyabr, 2026
- 19:32
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İran tərəfi Vaşinqtona ünvanladığı 7 şərtin icrasında israr edir və ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin məktubunu cavablandırmayıb.
"Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, Vensin İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezaiyə yazdığı məktub cavabsız qalıb.
"İran məktubu təhvil alıb, lakin hələlik ona cavab verməyib", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, Tehranın təklifinə zidd mövqe qəbuledilməzdir.
Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vensin Rezaiyə ünvanladığı məktubda İran tərəfinə dərman preparatlarının çatdırılması təklif edilib.
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