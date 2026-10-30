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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2026)

    Финансы
    • 30 октября, 2026
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8%, до 1,9019 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,9%, до 2,0923 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9019

    100 российских рублей

    2,0923

    1 австралийский доллар

    1,1967

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1272

    1 чешская крона

    0,0781

    1 китайский юань

    0,2553

    1 датская крона

    0,2545

    1 грузинский лари

    0,6551

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0178

    1 британский фунт

    2,2760

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1730

    1 швейцарский франк

    2,0675

    1 израильский шекель

    0,5460

    1 канадский доллар

    1,2166

    1 кувейтский динар

    5,4642

    100 казахстанских тенге

    0,3753

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5196

    1 молдавский лей

    0,0945

    1 норвежская крона

    0,1843

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6142

    1 польский злотый

    0,4334

    1 румынский лей

    0,3563

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3303

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,2993

    1 Турецкая лира

    0,0340

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0375

    100 Японских йен

    1,0800

    1 Новозеландский доллар

    0,9590

    Золото

    6796,4300

    Серебро

    87,4055

    Платина

    2483,4110

    Палладий

    1688,0405
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.10.2026)
    CBA currency exchange rates (30.10.2026)
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