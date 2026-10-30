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    Ilham Aliyev Road to Victory 7th World Forum on Intercultural Dialogue FIFA U-15 World Cup and Festival

    CBA currency exchange rates (30.10.2026)

    Finance
    • 30 October, 2026
    • 09:16
    CBA currency exchange rates (30.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.8% to 1.9019 manats, while 100 Russian rubles fell by 0.9% to 2.0923 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9019

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0923

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1967

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5530

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1272

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0781

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2553

    1 DKK (Danish krone)

    0.2545

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6551

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0178

    1 GBP (British pound)

    2.2760

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1730

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0675

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5460

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2166

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4642

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3753

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5196

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0945

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1843

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6142

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4334

    1 RON (Romanian leu)

    0.3563

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0162

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3303

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.2993

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0340

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0375

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0800

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9590

    Gold (1 ounce)

    6,796.4300

    Silver (1 ounce)

    87.4055

    Platinum (1 ounce)

    2,483.4110

    Palladium (1 ounce)

    1,688.0405
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