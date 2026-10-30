Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.10.2026)
- 30 oktyabr, 2026
- 09:06
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,9019 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq 2,0923 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9019
|
100 Rusiya rublu
|
2,0923
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1967
|
1 Belarus rublu
|
0,5530
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1272
|
1 Çexiya kronu
|
0,0781
|
1 Çin yuanı
|
0,2553
|
1 Danimarka kronu
|
0,2545
|
1 Gürcü larisi
|
0,6551
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2760
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1730
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0675
|
1 İsrail şekeli
|
0,5460
|
1 Kanada dolları
|
1,2166
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4642
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3753
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5196
|
1 Moldova leyi
|
0,0945
|
1 Norveç kronu
|
0,1843
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6142
|
1 Polşa zlotası
|
0,4334
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3563
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3303
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2993
|
Türk lirəsi
|
0,0340
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0375
|
Yapon yeni
|
1,0800
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9590
|
Qızıl
|
6796,4300
|
Gümüş
|
87,4055
|
Platin
|
2483,4110
|
Palladium
|
1688,0405