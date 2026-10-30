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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.10.2026)

    Maliyyə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,9019 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq 2,0923 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9019

    100 Rusiya rublu

    2,0923

    1 Avstraliya dolları

    1,1967

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1272

    1 Çexiya kronu

    0,0781

    1 Çin yuanı

    0,2553

    1 Danimarka kronu

    0,2545

    1 Gürcü larisi

    0,6551

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0178

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2760

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1730

    1 İsveçrə frankı

    2,0675

    1 İsrail şekeli

    0,5460

    1 Kanada dolları

    1,2166

    1 Küveyt dinarı

    5,4642

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3753

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5196

    1 Moldova leyi

    0,0945

    1 Norveç kronu

    0,1843

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6142

    1 Polşa zlotası

    0,4334

    1 Rumıniya leyi

    0,3563

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3303

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2993

    Türk lirəsi

    0,0340

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0375

    Yapon yeni

    1,0800

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9590

    Qızıl

    6796,4300

    Gümüş

    87,4055

    Platin

    2483,4110

    Palladium

    1688,0405
    Valyuta məzənnələri Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2026)
    CBA currency exchange rates (30.10.2026)
    44 filmi
    44 filmi

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