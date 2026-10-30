Цены на драгоценные металлы снижаются на мировых биржах
Финансы
- 30 октября, 2026
- 08:50
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Стоимость фьючерсов на золото, серебро, платину и палладий снижается в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 05:50 по бакинскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на палладий на NYMEX снизилась на 3,19%, до $981,5 за тройскую унцию. Январские фьючерсы на платину подешевели на 5,16%, до $1 460,4 за унцию.
На бирже Comex декабрьские фьючерсы на золото торговались на уровне $4 008,5 за тройскую унцию, потеряв 1,06%.
Наиболее заметное снижение среди остальных драгоценных металлов продемонстрировало серебро. Стоимость декабрьских фьючерсов на этот металл упала на 4,52%, до $51,24 за тройскую унцию.
Последние новости
10:28
На Филиппинах из-за извержения вулкана пепел поднялся на 3 км над кратеромДругие страны
10:16
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2026)Финансы
10:14
Фото
Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели "ASAN xidmət"Внешняя политика
09:55
В Кыргызстане в аэропорту предотвратили контрабанду 2,8 кг золотаВ регионе
09:52
"Большой шлем": Хидаят Гейдаров и еще два дзюдоиста вступают в борьбуИндивидуальные
09:51
Сегодня определится победитель ЧМ FIFA U-15 в БакуФутбол
09:49
Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Туран Товуз"Футбол
09:42
Цена азербайджанской нефти снизилась до $122 за баррельЭнергетика
09:39
Цена на нефть марки Brent выросла на 2,53%Энергетика