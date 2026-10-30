Цены на драгоценные металлы снижаются на мировых биржах

Стоимость фьючерсов на золото, серебро, платину и палладий снижается в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 05:50 по бакинскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на палладий на NYMEX снизилась на 3,19%, до $981,5 за тройскую унцию. Январские фьючерсы на платину подешевели на 5,16%, до $1 460,4 за унцию.

На бирже Comex декабрьские фьючерсы на золото торговались на уровне $4 008,5 за тройскую унцию, потеряв 1,06%.

Наиболее заметное снижение среди остальных драгоценных металлов продемонстрировало серебро. Стоимость декабрьских фьючерсов на этот металл упала на 4,52%, до $51,24 за тройскую унцию.